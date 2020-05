Calciomercato Inter, svolta Nainggolan | Conte ha deciso!

Clamoroso Inter, Nainggolan può restare in nerazzurro: il riscatto del Cagliari sembra impossibile, Conte può rilanciarlo.

Dopo un annata non propriamente positiva a Milano, Radja Nainggolan ha deciso di rilanciarsi in Sardegna con la maglia del Cagliari. Un ritorno a casa quello del belga, anche per via della malattia della moglie. In rossoblù il centrocampista classe 1988 si è ritrovato, ma sembra che la sua permanenza in Sardegna sia solo temporanea. Il Cagliari appare impossibilitato a riscattarlo e non è escluso che il giocatore, una volta terminata la stagione, possa tornare a Milano per restare.

