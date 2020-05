Mario Balotelli torna ad essere al centro delle polemiche: l’attaccante del Brescia non si è presentato agli allenamenti, possibile addio

Mario Balotelli torna ad essere al centro delle polemiche. Ancora una volta l’attaccante del Brescia fa discutere. Questa volta il calciatore non si è presentato alla seduta di allenamenti odierna e – secondo quanto riferisce ‘gazzetta.it’ – non avrebbe avvisato neanche la società. Un comportamento che potrebbe portare allo scontro aperto con il club di Cellino, anche se per il momento le Rondinelle preferiscono non commentare l’accaduto.

Da ricordare che gli allenamenti del Brescia non sono obbligatori ma facoltativi: un’attenuante forse per Balotelli che non mitiga però quanto accaduto. Per il numero 45 del club lombardo il ritorno in Serie A non è stato dei migliori. Stagione sottotono con pochi gol e tanti spunti di discussione. L’ultimo qualche giorno fa, sempre per l’assenza agli allenamenti. Allora Balotelli bollò le notizie sul suo conto come fake news, oggi ci è ricascato e per lui si aprono ora le discussioni sul futuro.

Brescia e Balotelli ai ferri corti: quale futuro?

Tra la società e Balotelli il rapporto sembrerebbe essere rotto e un addio a fine stagione è più che probabile. Per l’attaccante si apre ora la scelta del nuovo percorso da intraprendere: il suo rientro nel massimo campionato è stato fallimentare e toccherà vedere se qualche squadra vorrà ancora puntare su di lui. In caso contrario non è escluso un trasferimento all’estero con la MLS che potrebbe essere il porto ‘sicuro’ per il talento mai esploso di Balotelli.

