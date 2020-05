L’emergenza Coronavirus ha sconvolto il mondo del calcio anche in Cina. Ben undici club sospesi dalla Chinese Football Associaton e cinque in bancarotta

Non sono in Europa, ma soprattutto in Cina da dov’è partito tutto. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio ogni settore della nostra vita quotidiana, in particolar modo il mondo del calcio essendo uno sport di assoluto contatto. E così, come annunciato ufficialmente dalla Chinese Football Associaton, sono stati sospesi ben undici club (quattro di seconda divisione e sette di terza). Motivo? Non aver pagato gli stipendi ai propri calciatori e allo staff tecnico.

Coronavirus, cinque club in bancarotta: a quando la ripresa?

Inoltre, altre cinque compagini, tra cui il Tianjin Tianhai, allenata in passato da Fabio Cannavaro, hanno dichiarato bancarotta per la crisi finanziaria successiva all’emergenza Coronavirus.

La Super League cinese dovrebbe partire nuovamente tra giugno e luglio con 16 squadre: è stata ripescata lo Shenzhen FC al posto del Tianjin Tianhai.

