Juventus, 3-0 a tavolino col Lione | Clamorosa ipotesi!

In attesa di conoscere il futuro della Serie A, spunta un clamoroso scenario in Champions League: il ritorno degli ottavi con il Lione non è così scontato.

Il ritorno degli ottavi di Champions League fra Juventus e Lione potrebbe subire un epilogo inaspettato: secondo quanto riferito da Gian Luca Rossi a ‘Top Calcio’, si potrebbe paventare l’ipotesi di un 3-0 a tavolino per i bianconeri perché il club transalpino potrebbe non presentarsi a Torino. Un’eventualità clamorosa, in cui la Juventus non dovrebbe recuperare l’1-0 dell’andata: una sconfitta che ancora brucia all’interno dello spogliatoio bianconero.

RM

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a sorpresa vicino | Ronaldo non ha dubbi

A breve il servizio completo