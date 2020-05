Dopo un lustro vincente alla Juventus potrebbe tornare ad allenare Allegri: il PSG sulle sue tracce, ma occhio all’ipotesi italiana…

Artefice di una vera e propria impresa con la Juventus, guidata per 5 anni in cui sono arrivati 5 scudetti e due finali di Champions League disputate, ‘Max’ Allegri si ritrova ora senza squadra, in attesa forse della giusta offerta per ritornare in pista. Un tecnico della sua levatura farebbe comodo a molti club di grande calibro europeo, tant’è che secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe da tenere in considerazione la pista che condurrebbe il cinquantaduenne in Francia, alla guida dei pluricampioni del Paris Saint Germain. Eppure, fa sapere il quotidiano, il suo desiderio sarebbe quello di restare ancora in Serie A.

Serie A, Allegri può tornare: ipotesi Roma

Ecco allora che potrebbe scaldarsi una nuova pista italiana, una big pronta a tutto pur di arrivare al top proprio come la Juventus degli ultimi anni. Tra le panchina che potrebbero cambiare ecco la Roma. I giallorossi sembra siano sul punto di dare il via ad un nuovo corso a partire dalla prossima estate con la nuova proprietà del texano Friedkin, che potrebbe preparare una vera e propria rifondazione e provare ad accogliere così in squadra il vincente allenatore ex, tra le altre, di Milan e Juventus.

Da non escludere anche un’ulteriore suggestiva ipotesi, quella di un clamoroso ritorno alla Juventus con addio prematuro di Maurizio Sarri, che non ha mai troppo convinto. Calda, per Allegri, anche la pista Premier League.

