Calciomercato, Allegri vuole tornare | Contatti con il capitano

Massimiliano Allegri è pronto a vivere una nuova esperienza su una panchina importante. Avviati i contatti da diverse settimane!

Nonostante la sosta causata dall’emergenza coronavirus e lo stop forzato delle partite, il calcio va avanti e proseguono in maniera ininterrotta le trattative di calciomercato tra le varie societò. I club europei stanno approfittando di questo momento per pianificare il proprio futuro attraverso un’analisi più dettagliata di ciò che c’è bisogno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo Haaland | Offerta folle!

In Ligue 1 il campionato si è concluso da diverse settimane e la ripresa è prevista per il 22 di agosto, per cui le società avranno ancora tre mesi a disposizione per fare le scelte migliori riguardo il futuro. Il PSG ha iniziato a muoversi già da tempo e vorrebbe prima risolvere il rebus sull’allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Cina, è UFFICIALE | Undici club sospesi: ecco perché

Calciomercato PSG, Allegri parla con Leonardo e contatta anche Thiago Silva

Secondo quanto riportato da Le10Sport, i francesi starebbero pensando a Massimiliano Allegri come nuovo tecnico per sostituire Thomas Tuchel. Leonardo sarebbe in contatto con l’ex Juventus e Milan da ormai diverse settimane e ci sarebbe anche un altro indizio importante che potrebbe confermare la possibile trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo rema contro | C’è la ‘Bomba’ dalla Spagna!

Dalla Francia, infatti, svelano che Allegri sarebbe in contatto anche con Thiago Silva, attuale capitano del Paris-Saint Germain che è stato allenato dal tecnico italiano nella sua esperienza al Milan. Insieme hanno vinto lo scudetto nella stagione 2010-2011 e sfiorato il successo anche dl’anno dopo.

I parigini sembrerebbero comunque soddisfatti del lavoro di Thomas Tuchel, ma Leonardo vorrebbe realizzare il suo sogno di vedere Max Allegri sulla panchina del club francese.