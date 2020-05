Calciomercato Milan, colpo di scena | Si è offerto al Real Madrid!

Il prossimo mercato estivo del Milan potrebbe essere finanziato dalle cessioni: il Real Madrid non ha mai perso di vista il rossonero.

La rivoluzione che ha in mente Gazidis necessita di grandi fondi: per questo il Milan potrebbe decidere di finanziare il mercato con delle operazioni in uscita. L’arrivo di Rangnick, infatti, avrebbe come conseguenza la richiesta del manager tedesco di realizzare acquisti mirati: giovani di grande prospettiva. Dei profili rari sul mercato e per questo piuttosto costosi. Dalla Spagna, intanto, filtrano notizie di un possibile interessamento del Real Madrid per un giocatore del Milan: un talento da cui le ‘Merengues’ non hanno mai staccato gli occhi negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, occasione a centrocampo | Lo porta Braida!

Calciomercato Milan, Theo Hernandez ci riprova | Contatti col Real Madrid!

Il Real Madrid è un punto di arrivo per molti calciatori, difficile trovare di meglio a livello di club, forse impossibile. Anche per un giocatore come Theo Hernandez, che con il Milan ha trovato la giusta dimensione ed il salto di qualità, e che nel club spagnolo ha già avuto il proprio momento. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’esterno francese del Milan si sarebbe offerto al Real contattando Sergio Ramos. Una confessione fatta all’ex capitano, che potrebbe riaccendere la passione fra Theo Hernandez ed il club spagnolo. Zidane sta cercando un rinforzo adatto per la fascia sinistra, con Marcelo che sembra sempre più destinato a lasciare Madrid in estate. L’entusiasmo dei rossoneri per aver trovato un giocatore di assoluto livello come Theo Hernandez potrebbe durare solamente un anno: nei pensieri del terzino sinistro ci sarebbe solamente la sua ex squadra.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, 3-0 a tavolino col Lione | Clamorosa ipotesi!

Brutte notizie per il Milan, Theo Hernandez non dimentica il passato e sogna per il futuro: il rossonero si sarebbe offerto al Real Madrid tramite Sergio Ramos!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, retroscena Werner | C’è stato l’incontro

Atletico Madrid, UFFICIALE | Brutta tegola per Simeone

Calciomercato Serie A, ‘suggestione’ Allegri | I dettagli