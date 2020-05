Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Svolta dalla Spagna

Il brasiliano Emerson era finito di recente anche nel mirino del Milan. Stabilito il prossimo futuro del giovane terzino.

Sguardo proteso al futuro per il Milan che sta lavorando sodo in vista della prossima stagione. La costruzione della squadra sarà infatti uno dei primi passi da affrontare con la riapertura del calciomercato. Tra i reparti più attenzionati c’è la difesa ed in particolare la corsia di destra. In quella zona di campo infatti la dirigenza rossonera vorrebbe mettere a segno un colpo in entrata da regalare al prossimo tecnico. I profili sotto stretta osservazione sono almeno un paio: Denzel Dumfries del PSV e Emerson del Betis in prestito dal Barcellona. Andrea Conti e Davide Calabria non hanno infatti convinto e non rappresentano certezze per il futuro per motivi differenti. Per questa ragione il Milan vorrebbe piazzare un colpo a destra. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, futuro Emerson: il Barcellona ha deciso

Dalla Spagna arrivano notizie relative proprio ad Emerson, recentemente accostato al Milan, ed in prestito con gli andalusi sino al giugno 2021. L’idea milanista è quella di un colpo alla Theo Hernandez ma a quanto pare potrebbe non essere possibile portare a compimento l’affare.

Il portale iberico ‘Diario de Sevilla’ ha infatti evidenziato come il Barcellona abbia preso una decisione chiara e definitiva inviando una lettera esplicativa ai dirigenti del Betis: i blaugrana hanno sottolineato che Emerson resterà a Siviglia fino alla scadenza naturale dell’accordo, prevista per il 2021. Una svolta che di fatto scoraggia qualunque offerta per l’esterno basso verdeoro. Evapora dunque sul nascere l’ipotesi di vederlo con la maglia del Milan che potrebbe a questo punto virare forte su Dumfries.

