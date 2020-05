Il Barcellona, nell’affare con la Juventus per Pjanic, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Trinçao. Il giovane portoghese è stato acquistato a gennaio dal Braga per 31 milioni

Non si sblocca la trattativa tra Juventus e Barcellona che vede coinvolti Pjanic e Arthur. I bianconeri e il bosniaco avrebbero dato il via libera per l’operazione, mentre il brasiliano non avrebbe cambiato idea e vorrebbe restare in Catalogna anche la prossima stagione. A certificare la volontà dell’ex Gremio anche le parole via social della madre. La ‘Vecchia Signora darebbe il via libera alla cessione di Pjanic soltanto per Arthur le altre contropartite proposte dal Barça non entusiasmerebbero i bianconeri.

Paratici avrebbe scartato il ritorno di Vidal, così come l’ipotesi Rakitic trattato in passato dalla Juve. Il CFO dei campioni d’Italia non chiuderebbe invece a Todibo e Semedo, tasselli che però non basterebbero per la cessione di Pjanic alla corte di Setien. Le due società continuano i discorsi alla ricerca di un’intesa e non è da escludere che sul tavolo delle trattative sull’asse Torino-Barcellona rientrino dei nuovi profili.

Calciomercato Juventus, idea Trinçao nell’operazione Pjanic

Uno di questi può essere Trinçao, ufficializzato nella scorsa finestra di gennaio dai blaugrana. Il talento portoghese si trasferirà in Spagna questa estate, terminata l’avventura al Braga. La punta classe ’99 potrebbe però trovare poco spazio nello scacchiere di Setien con il possibile arrivo di Lautaro Martinez, con il Barça che può pensare di sacrificarlo subito per concludere altre operazioni di mercato. Trinçao potrebbe così rientrare tra le contropartite da offrire alla Juventus per sbloccare l’affare Pjanic, con il giovane attaccante che in tempi non sospetti fu accostato anche ai bianconeri prima del passaggio per 31 milioni di euro al Barcellona. Il 21enne portoghese piace a Paratici e gli ottimi uffici con il suo agente, Jorge Mendes, possono facilitare la trattativa.

Inoltre, Trinçao sarebbe ben felice di condividere lo spogliatoio con il connazionale e idolo Cristiano Ronaldo. Il Barcellona spinge per trovare un accordo per Pjanic e Trinçao potrebbe rappresentare una preziosa carta per avere il via libera dalla Juventus.

G.M.