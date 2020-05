Il calciomercato bianconero in vista della prossima estate può rivelare alcune sorprese: decisione clamorosa di Cristiano Ronaldo

E’ un momento complesso quello che sta vivendo il calcio italiano, pronto tuttavia a risollevarsi nelle prossime settimane. In casa Juventus si lavora al ritorno in campo ma anche, e soprattutto, al calciomercato estivo. Diversi i nomi sulla lista di Paratici con uno in particolare che non sarebbe ‘gradito’ a Cristiano Ronaldo: arriva il retroscena clamoroso dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘gratis’ dal Barcellona | Le ultime dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, cambia tutto per il brasiliano | Parla la madre!

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama il Real: il motivo

Un retroscena bomba quello anticipato dal quotidiano spagnolo ‘Dondiario’ e che vede al centro di tutto Cristiano Ronaldo. O meglio, la grande voglia della Juventus di acquistare un nuovo attaccante di peso. Il portoghese va verso i 35 anni ed è per questo che in casa bianconera il sogno continua a chiamarsi Erling Haaland. Il norvegese piace a Paratici che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni. Sponda Real Madrid, invece, l’intenzione sarebbe quella di puntare su altri profili visto che nel ruolo di punta si continuerà a fare affidamento sul duo Benzema-Jovic.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Cristiano Ronaldo, temendo di essere ‘rimpiazzato’ in bianconero proprio da Haaland, avrebbe infatti contattato Florentino Perez per ‘spingerlo’ ad acquistare l’attaccante del Borussia Dortmund. Un remare contro al club torinese, quello di CR7, che vuole restare in bianconero da protagonista per vincere la sua terza Champions con tre club differenti. Le intenzioni del Borussia tuttavia, sarebbero ben chiare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, accordo per Icardi | Paratici ne offre due

Il club giallonero non si priverà di Haaland nell’estate 2020 e non per cifre vicine ai 100 milioni. L’intenzione del Borussia Dortmund resta infatti quella di trattenere Haaland fino al prossimo anno, per poi incassare cifre maggiori nell’estate 2021.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Rabiot porta il bomber | Scambio e soldi!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, c’è Boga per Sarri | Maxi scambio col Chelsea

S.C