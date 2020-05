La Juventus continua a pensare ai colpi sensazionali in vista della prossima stagione: Paratici ci sta provando per l’attaccante del Napoli Arek Milik

La Juventus pensa al futuro. L’obiettivo della compagine bianconera è quello di rinforzare il reparto offensivo con un acquisto di qualità in caso di addio di Gonzalo Higuain, pronto a cambiare aria in estate. Così Paratici starebbe al lavoro per provare ad acquistare fin da subito l’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cambia tutto per il brasiliano | Parla la madre!

Calciomercato Juventus, Milik non rinnova ancora con il Napoli

Come svelato da ‘Libero’, l’attaccante polacco avrebbe in mente soltanto la Juventus. Il centravanti azzurro non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 e così questo potrebbe essere un vantaggio per lo stesso club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo per Icardi | Paratici ne offre due

Potrebbe essere la sua ultima annata con i partenopei, ma lo stesso presidente De Laurentiis può ascoltare anche le offerte per una sua possibile cessione con una valutazione intorno ai 40-50 milioni di euro. D’altro canto la Juventus ha proposta anche diversi scambi, una soluzione non adeguata al Napoli. L’asse nella manica per Paratici sarebbe proprio il mancato rinnovo del giocatore che sembra così intenzionato nell’andare via.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la richiesta del pupillo di Sarri