La prossima estate di calciomercato può regalare un grande nome per la Juventus di Sarri: affare ‘gratis’ con il Barcellona

Sarà un’estate caldissima quella che il club bianconero è pronto a vivere. La Juventus di Maurizio Sarri guarda con grosse ambizioni all’annata 2020/21 e, in ottica calciomercato, studia più di un colpo di spessore. In tal senso, l’asse Torino-Barcellona parrebbe destinato a diventare rovente con Paratici che starebbe per puntare un profilo a sorpresa dal club blaugrana.

Calciomercato, asse Juventus-Barcellona: ecco il gioiello per Sarri

Continuano costanti i contatti tra la dirigenza juventina e quella del Barcellona in vista della prossima sessione di mercato. Un affare nel mezzo, quello legato a Miralem Pjanic che va avanti con i due club decisi a trovare l’accordo. Un accordo che, stando a quanto riportato da ‘Mundodeportivo‘ potrebbe coinvolgere una pedina fino ad ora mai considerata in casa Juventus. Non solo Arthur nella mente di Paratici, con il centrocampista che ha però ribadito con forza la sua volontà di restare a Barcellona.

Se Semedo sembra essere più vicino al Manchester City con l’ipotesi scambio con Cancelo che prende sempre più forma, il nome ‘ideale’ per la dirigenza torinese diventa quello di Ousmane Dembelè. Il gioiello francese piace a Setien che ha voluto puntare su di lui negli ultimi mesi, nonostante infortuni importanti e comportamenti non sempre professionali. Il francese però, entro la fine di giugno, potrebbe partire per permettere al club di Bartomeu di puntare a nuovi colpi di spessore in attacco. Con Lautaro Martinez e Neymar nel mirino, Dembelè rischierebbe di fare tanta panchina ed ecco perchè si fa largo la pista bianconera.

Juventus che avrebbe intenzione di puntarvi in prestito, per almeno una stagione, per testare le condizioni fisiche dell’attaccante ed eventualmente riscattarlo. Situazione in divenire ma l’affare Pjanic può aprire strade fino ad ora inattese: Dembelè è l’ultima idea di Paratici per l’attacco.

