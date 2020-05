Calciomercato Juventus, addio a sorpresa vicino | Ronaldo non ha dubbi

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere scaldarsi l’asse con il Barcellona: spunta un nome a sorpresa con i catalani

Ancora pochi giorni ed il calcio italiano si appresterà a ritornare in campo. Una ripresa che avverrà con ogni probabilità nel mese di giugno, quando mancherà poco alla riapertura del mercato estivo. Un calciomercato che vede già adesso la Juventus tra le protagoniste in Europa, con l’asse Torino-Barcellona destinato a scaldarsi ulteriormente con l’aggiunta di un profilo inatteso.

Juventus, Ronaldo ha deciso: via libera al Barcellona!

Juventus e Barcellona, si sa da settimane, stanno parlando di diversi nomi per un ipotetico maxi scambio. Da Pjanic e De Sciglio che piacciono e non poco al club di Bartomeu fino al brasiliano Arthur, pallino di Paratici ed in pole per la mediana di Sarri. Uno scenario che potrebbe arricchirsi di un nome nuovo, come suggerito dal portale spagnolo ‘DonBalon’. Si tratterebbe di Daniele Rugani, centrale classe 1994 finito in fondo alle gerarchie difensive di Sarri. Rugani vuole disperatamente cambiare maglia per trovare spazio, in vista dell’Europeo 2021.

Ecco perchè la Juventus avrebbe offerto il cartellino dell’ex Empoli, vista anche la necessità dei catalani di portare alla corte di Setièn almeno un rinforzo al centro della difesa. Rugani, in tal senso, farebbe comodo al club blaugrana anche per la sua valutazione: appena 15 milioni di euro. Nonostante un accordo rinnovato l’anno scorso, fino al 30 giugno 2024, la Juventus e, Cristiano Ronaldo in primis, non si opporrebbero all’addio del difensore. Rugani, ormai chiuso a da Chiellini, Bonucci, de Ligt e Demiral, è destinato a fare tanta panchina in caso di permanenza alla Juventus.

Il Barcellona parrebbe dunque deciso ad acquistare il cartellino dell’ex Empoli, vista la valutazione decisamente alla portata del club spagnolo. Situazione in divenire ma Rugani può lasciare la Serie A: CR7 non si opporrà al trasferimento del 25enne al Barcellona.

