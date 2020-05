Calciomercato Inter, retroscena Werner | C’è stato l’incontro

Novità per quanto riguarda il futuro di Timo Werner, giovane stella nel mirino dell’Inter: per il talento del Lipsia è avvenuto un incontro…

Con il Lipsia ha impressionato tutti, ora Timo Werner è nella lista d’interesse di molti prestigiosi club europei. In Italia, l’attaccante fa gola all’Inter di Antonio Conte, in cerca di forze nuove per il reparto avanzato data la possibile partenza di Lautaro. Arrivano però notizie poco rassicuranti su tale fronte per il tecnico salentino: la giovane stella del calcio tedesco è nel mirino anche del Liverpool, che avrebbe già mosso i primi passi verso il suo acquisto. Stando, infatti, a quanto rivelato dal portale tedesco Sport Bild, Jurgen Klopp avrebbe avviato diversi contatti con il calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, ‘suggestione’ Allegri | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo rema contro | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Werner, incontro a distanza con Klopp: si complica la pista

Il tecnico dei ‘Reds’ avrebbe voluto incontrare di persona il calciatore per convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. A causa di noti problemi legati al coronavirus, però, questo non è stato possibile e così l’allenatore avrebbe deciso di agire attraverso il supporto delle moderne tecnologie: l’incontro tra i due sarebbe avvenuto, attraverso una videochiamata. Nelle ultime settimane si sarebbero così susseguiti diversi ‘incontri’ virtuali tra i due. La sensazione è che il calciatore possa accettare le avances del suo connazionale al Liverpool, del resto lo stesso portale tedesco riferisce di come il club campione d’Europa sia considerato il favorito per la firma della stella del Lipsia.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si complica così la strada per l’Inter, che dovrà provare in qualche modo ad ostacolare la trattativa degli inglesi per provare a tenere vive le speranze su Timo Werner.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, occasione a centrocampo | Lo porta Braida!

Calciomercato Juventus, cambia tutto per il brasiliano | Parla la madre!