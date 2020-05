Il Real Madrid potrebbe essersi definitivamente tolto dalla corsa a Lautaro Martinez: sull’attaccante dell’Inter ci sarebbe solamente il Barcellona.

Il destino di Lautaro Martinez sembra essere sempre più lontano dall’Inter: dalla Spagna, però, filtra la volontà del Real Madrid di fare un passo indietro per l’attaccante nerazzurro. Nella prossima estate, infatti, Florentino Perez vuole realizzare una vera e propria rifondazione: l’obiettivo delle ‘Merengues’ è quello di aprire un nuovo ciclo vincente dopo quello targato Cristiano Ronaldo. La scelta di uscire dalla corsa per Lautaro Martinez sembra essere dettata proprio da questa impellenza di rivoluzionare la squadra da parte del Real.

Calciomercato Inter, il Real chiude le porte a Lautaro | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid si sarebbe definitivamente tolto dalla corsa a Lautaro Martinez: le ‘Merengues’, infatti, considerano troppo caro l’attaccante dell’Inter. Nei colloqui avuto con la società meneghina sarebbe emersa la volontà dei nerazzurri di non concedere alcuno sconto, il valore del ‘Toro’ è pari alla clausola: 111 milioni di euro. Per l’Inter, poi, sarebbe indifferente se a quella cifra ci si arriva con l’inserimento di contropartite tecniche o solamente con il denaro liquido.

In casa Real, la valutazione fatta dall’Inter per Lautaro è considerata eccessiva: gli spagnoli ritengono che sia più conveniente investire su un profilo come Erling Haaland. Il colosso del Borussia, infatti, ha una clausola di 75 milioni che sarà attiva dall’estate del 2022. A questo punto, sul ‘Toro’, rimarrebbe solamente il Barcellona: potrebbe essere questo il motivo per cui le due società non hanno fretta di chiudere l’operazione. Sia l’Inter che i catalani sono consapevoli che il Camp Nou sia l’unica destinazione possibile per Lautaro e stanno cercando la formula giusta per accontentare tutte le parti in causa.

