Calciomercato, accordo Inter-PSG per Icardi ad un passo | Cifre e dettagli

Mauro Icardi sarebbe sempre più vicino alla permanenza al PSG. Accordo ad un passo con l’Inter per il riscatto dell’argentino: ecco le cifre dell’affare.

Il prossimo calciomercato dell’Inter ruoterà inevitabilmente anche intorno ai nomi di Nainggolan, Perisic e soprattutto Mauro Icardi. Il futuro dei tre ex nerazzurri, in prestito rispettivamente al Cagliari, al Bayern Monaco e al PSG, è infatti ancora tutto da definire. L’esterno croato non è stato riscattato dal club tedesco, ma la trattativa con l’Inter prosegue e l’obiettivo dei bavaresi sembra quello di voler comunque confermare il 31enne. Per quanto riguarda Icardi, invece, la svolta definitiva appare ormai sempre più vicina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena Werner | C’è stato l’incontro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri vuole tornare | Contatti con il capitano

Calciomercato Inter, Icardi-PSG in dirittura d’arrivo | Le cifre dell’affare

Secondo quanto riferito da ‘ESPN’, Icardi è sempre più vicino alla permanenza al PSG: i colloqui tra i due club, definiti piuttosto positivi, si sarebbero intensificati nelle ultime ore e la giornata di ieri è stata vista da tutte le parti in causa come una vera e propria svolta. L’Inter ed il club parigino sono insomma vicinissimi ed avrebbero raggiunto un accordo per il riscatto del cartellino dell’attaccante per 55-60 milioni di euro a seconda dei bonus. Potrebbe già essere questa la settimana decisiva.

Nel frattempo, Leonardo ha raggiunto un’intesa anche con Wanda Nara sul nuovo contratto dell’argentino, un quadriennale da 10 milioni a stagione. Icardi sembra insomma ad un passo dalla permanenza a Parigi e la conferma arriva direttamente dalla moglie e agente dell’ex capitano nerazzurro, che proprio nella giornata di ieri ha scritto su Instagram: “Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie. Presto ad alti livelli, arrivederci“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, arriva la rescissione | I nerazzurri esultano

Calciomercato Juventus, accordo Haaland | Offerta folle!