Atletico Madrid, UFFICIALE | Brutta tegola per Simeone

Brutte notizie per Diego Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid perde un pezzo pregiato in vista della ripresa della Liga: ecco l’entità dell’infortunio

In attesa del ritorno in campo in campionato l’Atletico Madrid perde uno dei pezzi importanti della rosa di Diego Simeone. Si tratta dell’attaccante portoghese, Joao Felix, autore di una stagione non troppo esaltante dopo il suo arrivo dal Benfica. L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali del club spagnolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo rema contro | ‘Bomba’ dalla Spagna!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘gratis’ dal Barcellona | Le ultime dalla Spagna

Atletico Madrid, infortunio per Joao Felix

Da pochi minuti è arrivato il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid che ha così svelato come l’attaccante portoghese Joao Felix abbia subito la lesione al legamento collaterale mediale di basso grado del ginocchio sinistro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi esami per capire meglio l’entità dell’infortunio per quanto riguarda il giovane talentuoso portoghese: vanno stabiliti così anche i tempi di recupero.

Ancora brutte notizie non solo per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, ma anche per quanto riguarda gli infortuni post-quarantena.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo | Tre addii per il colpo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, accordo per Icardi | Paratici ne offre due