Serie A, gare trasmesse in chiaro | L’annuncio di Spadafora

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto pochi minuti fa in onda sul Tg3 parlando della possibile ripresa della Serie A con una novità

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare pochi minuti ai microfoni di Tg3: “Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono o il 13 giugno o il 20. Da pochi minuti fa mi è arrivato il protocollo Figc per la possibile ripresa del campionato: inoltre, giovedì prossimo ho convocato il Comitato Scientifico per trovare un accordo su quando sarà possibile tornare a giocare in campionato”. E per la questione tv diritti: “In Germania c’è la diretta gol in chiaro con un accordo con Sky: così potremmo pensare a questa dinamica anche per l’Italia per evitare assembramenti dei tifosi”.

Infine, per il calcio femminile lo stesso Ministro dello Sport ha rivelato: “Non è dimenticato, il presidente Gravina sta facendo un grande lavoro con le ragazze. Sto lavorando anche al professionismo per il mondo del calcio femminile”.

