Juventus su Boga per il tridente di Sarri. Maxi operazione di calciomercato col Chelsea: in ballo anche Pjanic, Jorginho e Rugani

Anche la Juventus sarebbe entrata in corsa per Jeremie Boga, rivelazione della Serie A con la maglia del Sassuolo prima della sospensione per il coronavirus. Rumors e indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, con il club bianconero pronto a vincere la concorrenza di Milan, Napoli e Barcellona. Il Chelsea ha un diritto di riacquisto intorno ai 16 milioni di euro per l’attaccante francese, con i ‘Blues’ che non avrebbero ancora sciolto definitivamente le riserve.

La Juve sfrutterebbe gli ottimi uffici con il Sassuolo per avere una corsia preferenziale per il giocatore, mentre se il Chelsea decidesse si riportarlo a Londra i bianconeri dovrebbero andare a trattare direttamente con la società di Abramovich. Gli inglesi valuterebbero 20-25 milioni di euro Boga, che potrebbe comunque rientrare in un’operazione più ampia nei discorsi tra le due società.

Calciomercato Juventus, maxi operazione col Chelsea: c’è anche Boga

Non è un mistero infatti il debole di Maurizio Sarri per Jorginho, con il tecnico di Figline che rivorrebbe alla sua corte l’italo-brasiliano anche a Torino per sostituire Pjanic. Lo stesso nazionale bosniaco, sul quale resta calda la pista Barcellona, fa parte della lista dei desideri di Lampard e Abramovich per rinforzare la mediana dei ‘Blues’. I due registi invertirebbero le maglie in uno scambio alla pari e a bilancio sarebbero registrati a 60 milioni di euro da Juventus e Chelsea. Per avere il via libera su Boga, invece, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Rugani, cercato dai londinesi già in passato.

Il difensore non rientrerebbe nei piani di Sarri, che avrebbe dato il via libera alla sua cessione in estate per sfoltire il reparto difensivo bianconero. Un maxi affare in piena regola quello che potrebbero imbastire Juve e Chelsea nella prossima sessione di mercato.

G.M.