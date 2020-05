Il futuro di Zlatani Ibrahimovic nel Milan continua ad essere incerto: sulle sue tracce spunta un top club del calcio europeo

La rivoluzione del Milan è già partita e nella prossima sessione estiva di calciomercato molti dei protagonisti potrebbero dire addio, così da fare spazio ad una nuova era rossonera. Uno dei giocatori che non sa ancora cosa gli riserverà il futuro è Zlatan Ibrahimovic, che al termine della stagione potrebbe nuovamente lasciare la Milano rossonera. Spunta la clamorosa destinazione che porterebbe al top club europeo.

Calciomercato Milan, addio Ibra: possibile futuro al Real Madrid

Zlatan Ibrahimovic continua a riflettere sul proprio futuro, in attesa di capire come e quando terminerà la stagione di Serie A. Con il suo ritorno al Milan, l’attaccante ha portato, oltre ai gol, un cambio di marcia che ha permesso ai nerazzurri di tornare a lottare per un posto in Europa. Ora però, sarà importante capire cosa succederà nel prossimo futuro dello svedese. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Ibrahimovic sembrerebbe essere clamorosamente finito nel mirino del Real Madrid.

Infatti, secondo il sito spagnolo, qualora i ‘galacticos’ non riuscissero ad acquistare un nuovo bomber in estate, potrebbero attendere il prossimo anno per arrivare ad Haaland o Mbappe e nel frattempo puntare sull’attaccante rossonero per una stagione. L’ipotesi naturalmente sarebbe molto gradita dallo svedese, visto che potrebbe tornare a competere ad alti livelli e sognare di conquistare la tanto ambita Champions League. A preoccupare il presidente del Real, Florentino Perez, sarebbe il carattere del giocatore e l’impatto che potrebbe avere nello spogliatoio. A favorire la buona riuscita della trattativa, potrebbe essere l’agente Mino Raiola, che avrebbe già avanzato la proposta ai ‘galacticos’.

