Calciomercato Juventus, accordo Haaland | Offerta folle!

La Juventus insegue il big ma dalla Spagna è in arrivo un’offerta importante: si complica l’affare per i bianconeri

È stata una stagione straordinaria fin qui per Erling Braut Haaland, che ha incantato l’Europa intera a suon di gol. Il norvegese ha iniziato la stagione al Salisburgo da calciatore semi-sconosciuto e con il passare del tempo è finito sotto i riflettori e nel mirino di tanti top club. Il norvegese ha impressionato soprattutto in Champions League, dove con gli austriaci ha realizzato ben 8 reti nelle 6 gare del girone.

A gennaio è arrivato il passaggio al Borussia Dortmund e il classe 2000 non ha smesso di segnare. Non ci sono state le difficoltà che si verificano in questi casi, ovvero quelle causate dalle prime esperienze in uno dei principali campionati europei. Haaland ha continuato a stupire e in Bundesliga ha già realizzato 10 reti in 10 gare disputate (non tutte da titolare). Su di lui ci sono già diverse big che studiano il colpo per il futuro, tra cui la Juventus.

Calciomercato Juventus, Haaland si allontana: accordo con il Real Madrid!

Per i bianconeri, però, sembrerebbbe piuttosto difficile arrivare ad ingaggiare Erling Haaland. Dalla Spagna, infatti, fanno sapere che il Real Madrid sarebbe sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Don Balon, i Blancos avrebbero già un accordo con il calciatore e nelle prossime settimane cercheranno di convincere anche il Borussia Dortmund.

Per alleggerire il prezzo, il Real Madrid avrebbe individuato 7 giocatori ‘sacrificabili’: si parla di Lucas Vázquez, Mariano Díaz, Óscar Rodríguez, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Takefusa Kubo e Álvaro Odriozola. I tedeschi sembrerebbero attratti principalmente da Odriozola e Ceballos e i Blancos potrebbero aggiungere anche dei soldi.

Il Real Madrid fa sul serio e per la Juventus si fa sempre più difficile provare a pareggiare o superare le offerte degli spagnoli per arrivare ad Haaland.

