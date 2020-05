In casa Juventus sarebbe pronta una rivoluzione a centrocampo: pronti a partire in tre per fare spazio all’obiettivo di mercato dal Barcellona

Nonostante manchi ancora del tempo per l’apertura della sessione estiva di mercato, le trattative iniziano già ad entrare nel vivo. Nella Juventus si lavora per rivoluzionare la zona centrale del campo. Tre calciatori sarebbero indirizzati verso l’addio alla maglia bianconera, facendo spazio all’obiettivo di mercato che nelle ultime ore sembrerebbe avvicinarsi di più.

Calciomercato, tre addii per fare posto ad Arthur: c’è l’apertura del brasiliano

In casa Juventus continua ad esserci aria di rivoluzione. Nella prossima finestra estiva di calciomercato, i bianconeri potrebbero cambiare alcune pedine nella scacchiera di Maurizio Sarri, sopratutto per quanto riguarda il centrocampo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’obiettivo primario sarebbe sempre Arthur del Barcellona, per il quale nelle ultime ore sembrerebbe esserci stata un’apertura da parte del brasiliano, dovuta al fatto che la società catalana e l’allenatore, Quique Setien, lo starebbero spingendo verso il trasferimento in bianconero. Per fare posto al centrocampista blaugrana classe 1996, potrebbero esserci tre addii.

Uno dei maggiori indiziati a partire sarebbe Miralem Pjanic, seguito dalle big europee, tra cui proprio il Barcellona e che negli ultimi giorni avrebbe lanciato messaggi sul suo futuro. Gli altri due a salutare la Torino bianconera potrebbero essere Sami Khedira e Adrien Rabiot, con il francese che avrebbe suscitato l’interesse di alcune squadre di Premier League, come Arsenal, Manchester United ed Everton. La cessione del centrocampista arrivato un anno fa a parametro zero, potrebbe portare la Juventus ad effettuare un’importante plusvalenza, essendo valutato intorno ai 30 milioni di euro.

