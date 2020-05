Calciomercato Inter, arriva la rescissione | I nerazzurri esultano

In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale: il dirigente recinde il contratto per dedicarsi completamente ai nerazzurri



Novità importante in casa Nazionale: il Team Manager Lele Oriali rescinde ufficialmente il suo stipendio. Il dirigente aveva il doppio ruolo, uno con gli azzurri e uno con l’Inter, per questo ha deciso di dedicarsi solo al club di Milano. Il suo contratto sarebbe dovuto scadere il 15 di luglio, al termine degli Europei, ma la competizione della Uefa non è stata portata a termine e per questo è arrivata la sua decisione.

Un bel gesto da parte di Oriali, così il suo stipendio non andrà a gravare sul bilancio della FIGC, sicuramente un aspetto importante in tempi di crisi. Come dichiarato da Gravina, la scelta è arrivata anche perché “c’è chi ne ha certamente più bisogno”, riporta La Repubblica.