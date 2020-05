Il Chelsea è pronto a dare l’assalto ad un pilastro di Antonio Conte: offerti due giocatori all’Inter, che però lavora per il rinnovo di contratto.

La rosa dell’Inter è cresciuta enormemente di valore negli ultimi anni e questa estate è letteralmente presa d’assalto dai migliori club europei. Il Barcellona, da tempo, è su Lautaro Martinez ma non perde di vista nemmeno Skriniar, su cui anche il Real Madrid è vigile. Ma non sono solamente l’argentino ed il difensore slovacco ad ingolosire i grandi club: anche Brozovic, Eriksen e Bastoni hanno visto crescere la fila delle pretendenti. Il Chelsea, in particolare, sembra essere pronto ad offrire due giocatori per arrivare al pilastro nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, due obiettivi in un club di Serie A | Girandola di scambi

Calciomercato Inter, Chelsea su Brozovic | Offerti Emerson e Christensen

Il Chelsea nelle ultime ore avrebbe fatto un tentativo in extremis per Marcelo Brozovic: per arrivare al croato, i ‘Blues’ avrebbero offerto all’Inter il cartellino di Emerson Palmieri e di Andreas Christensen. Il valore complessivo dei due giocatori, infatti, arriverebbe a coprire totalmente la clausola da 60 milioni presente nel contratto di Brozovic. Emerson Palmieri, poi, è particolarmente gradito da Antonio Conte: già nel mercato di gennaio i nerazzurri avevano provato ad acquistare l’italo-brasiliano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, torna Allegri | ‘Scippo’ all’Inter: i dettagli

Nonostante l’offerta del Chelsea sia interessante, l’Inter sembra intenzionata a declinarla. La volontà di Marotta, infatti, sarebbe quella di rinnovare il contratto di Brozovic: nel progetto di Conte, il croato ha assunto un ruolo centrale ed è difficilmente sostituibile. Il tentativo dei ‘Blues’ sembrerebbe destinato a risolversi in un nulla di fatto, con ‘Epic Brozo’ che rafforzerebbe il proprio status all’interno della compagine nerazzurra. Nemmeno l’inserimento di Christensen, che nel club meneghino troverebbe il connazionale Eriksen, ha scalfito le certezze dell’Inter.

Al momento, non sembra esserci offerta che tenga: il futuro di Marcelo Brozovic è a tinte nerazzurre!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Clamoroso ritorno in Spagna

Coronavirus, UFFICIALE | Due nuove positivi in Premier League

Calciomercato Juventus, c’è Boga per Sarri | Maxi scambio col Chelsea