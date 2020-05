Serie A, ipotesi playoff | Ecco la risposta dei club

La Serie A prova a ripartire per terminare la stagione e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella dei playoff e playout: ecco la risposta delle società

Continua il trend positivo in Italia, che ha portato i casi di Coronavirus a scendere quotidianamente da più di due settimane. Così anche il calcio italiano prova a tornare in campo a giugno. Arriva la risposta delle società di Serie A all’ipotesi playoff e playout per chiudere la stagione.

Serie A, ipotesi playoff e playout respinta: le società italiane si oppongono

Il tempo stringe e la Serie A punta a terminare la stagione, sperando di ripartire da metà giugno. Tra le tante ipotesi per portare a termine il campionato, c’è anche quella i istituire dei playoff e dei playout per stabilire i piazzamenti europei, lo scudetto e le retrocessioni. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la maggior parte delle società del massimo campionato italiano si sarebbero opposte a questa ipotesi. I motivi del rifiuto sarebbero molti.

Ci sarebbe quello economico, per cui le società hanno investito nel mercato invernale per completare la stagione e che porterebbe alla perdita dei guadagni portati dai diritti televisivi, poiché i vari Sky e DAZN avrebbero chiesto uno sconto qualora si scegliesse la formula ridotta per chiudere la stagione. L’altro motivo invece, sarebbe quello giuridico, poiché cambiare le modalità potrebbe portare a vari ricorsi da parte delle società sfavorite dal cambio. Un’ipotesi dunque sempre meno probabile, che riduce i sostenitori di questa formula al minimo.

