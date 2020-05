Calciomercato Juventus, la richiesta del pupillo di Sarri

Calciomercato Juventus, un ex giocatore di Sarri pronto a dire addio alla sua squadra: i bianconeri ci pensano, ecco la richiesta del calciatore

La Juventus progetta un calciomercato oculato ma con colpi importanti. Il CFO Fabio Paratici sa di doversi muovere con attenzione, ma vuole regalare a Maurizio Sarri rinforzi di spessore in tutti i reparti. L’intenzione è quella di condurre operazioni dall’impatto economico magari non eccessivo, ma piuttosto redditizie. In questo senso, come già spiegato da lui, saranno importanti formule che prevedono scambi, magari prestiti lunghi. E perché no, qualche parametro zero che torna sempre utile.

Calciomercato Juventus, Willian dice addio al Chelsea

Uno dei nomi che torna d’attualità per i bianconeri è quello di Willian. L’attaccante brasiliano è in scadenza di contratto a fine stagione con il Chelsea. I ‘Blues’ stanno conducendo una trattativa per il rinnovo del contratto, ma sembra durissima trovare un accordo. Lo conferma lo stesso Willian con le sue dichiarazioni a ‘Esporte Interativo’: “Il Chelsea mi ha offerto due anni di contratto e non intende modificare la sua offerta. Ma io ho già fatto sapere che voglio un triennale”.

A queste condizioni, la distanza potrebbe rivelarsi insormontabile. Ecco dunque che la Juventus potrebbe fiondarsi sull’attaccante esterno, che Sarri apprezza molto per averlo già allenato nel suo periodo londinese. Si tratterebbe di un innesto assai gradito per il tecnico toscano, un giocatore in grado di dare un’alternativa di grande livello alla prima linea dei campioni d’Italia. L’allenatore lo avrà sicuramente segnalato a Paratici, attendiamoci una mossa da parte dei bianconeri.

