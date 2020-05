Calciomercato Juventus, assalto inglese | Pronta l’offerta

La Juventus monitora i migliori talenti in giro per l’Europa. Tra questi spicca Havertz su cui però c’è una concorrenza spietata.

Un occhio al presente ed uno al futuro per la Juventus che monitora i migliori talenti in giro per l’Europa. La ripartenza della Bundesliga sta mettendo in luce in particolare la classe e la qualità di Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen capace di mettere a segno ben 4 reti in sole due partite. Un impatto enorme quello del giovane tedesco che piace anche ai bianconeri guidati da Maurizio Sarri. Paratici e soci non sono però gli unici ad aver messo gli occhi sul diamante delle ‘aspirine’ che vanta una folta schiera di estimatori in tutta Europa. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, il Chelsea accelera per Havertz

Più passano i giorni e più aumentano le pretendenti per Kai Havertz. Per i bianconeri arrivare al giovane tedesco sarà dura, vista la concorrenza di club come Liverpool, Manchester United, Bayern Monaco e soprattutto Chelsea. Proprio i ‘Blues’ potrebbero rappresentare l’ostacolo maggiore nella corsa al fantasista del Bayer.

Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes’ la società londinese vorrebbe che Kai Havertz guidasse il futuro progetto del club. Gli inglesi vedono il calciatore tedesco come un caposquadra e hanno messo il suo nome tra le priorità. Per arrivare all’obiettivo il Chelsea la prossima estate potrebbe mettere sul tavolo 90 milioni di euro per convincere la squadra tedesca proprietaria del cartellino, con buona pace della concorrenza.

