Calciomercato Inter, due obiettivi in un club di Serie A | Girandola di scambi

L’Inter si muove in anticipo per il prossimo calciomercato e studia colpi importanti anche dalla Serie A. Tanti giocatori coinvolti!

Beppe Marotta inizia a lavorare per programmare una nuova stagione importante per l’Inter, che ha vissuto dei mesi convincenti con Antonio Conte ma vuole continuare a crescere per puntare ai trofei più importanti.

Il sogno scudetto è stato inseguito per un largo tratto di questa annata ma le due sconfitte consecutive contro Lazio e Juventus potrebbero compromettere la rincorsa. Ciò però non cancellerà la crescita della società che punta a migliorare ancora il proprio rendimento in futuro e sta vivendo settimane molto calde per imbastire nuove operazioni di mercato sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Inter, affari con il Torino: tanti nomi in ballo per arrivare a Izzo, Baselli e Belotti

L’Inter continua ad avere i contatti con il Barcellona per fare affari attraverso la cessione di Lautaro Martinez. Nel frattempo Beppe Marotta pianifica dei colpi anche dalla Serie A e, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe un incontro in programma per settimana prossima con il nuovo direttore sportivo del Torino Davide Vagnati.

Le parti discuteranno sul futuro di diversi giocatori. I granata sembrerebbero interessati a Gagliardini, Pinamonti e Vecino mentre i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Izzo, Baselli e soprattutto Belotti. I costi degli ultimi due sembrerebbero elevati, ma Beppe Marotta potrebbe alleggerire il prezzo con l’inserimento nella trattativa dei calciatori seguiti dal Torino.

Non ci sono solo affari dall’estero per l’Inter, che vuole provare a rinforzarsi anche con calciatori che conoscono bene la Serie A e il calcio italiano.