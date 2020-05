Torna d’attualità Petagna per l’attacco dell’Inter. Al Napoli potrebbe finire Sensi nella trattativa di calciomercato tra le due società

Potrebbe cambiare completamente volto l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. L’unico certo della permanenza alla corte di Conte è Lukaku, con Lautaro Martinez sempre al centro della telenovela sul possibile trasferimento al Barcellona. Difficile la permanenza di Alexis Sanchez, visto l’esoso ingaggio che il cileno percepisce nel contratto con il Manchester United. Il cileno è destinato a tornare in Premier, mentre il baby Esposito potrebbe andare in prestito per giocare con maggior continuità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via libera per il bomber | Scambio con Sensi

L’Inter lavora su più fronti per lo scacchiere offensivo di Conte, con Werner che sarebbe in cima alla lista dei desideri del tecnico e della dirigenza per raccogliere l’eredità di Lautaro. Dietro alla coppia titolare la dirigenza di Viale della Liberazione è comunque intenzionata ad ingaggiare un profilo di livello, con Marotta che insegue Cavani dopo l’assalto fallito a Mertens. Il ‘Matador’ è in scadenza con il PSG e si libererebbe a parametro zero senza il rinnovo con i parigini.

Calciomercato Inter, Sensi da Gattuso: scambio con Petagna

Trattativa, quella per Cavani, che sarebbe legata anche alla conferma di Icardi sotto la Tour Eiffel. Il riscatto dell’argentino, fissato al momento a 70 milioni di euro, porterebbe l’ex Napoli lontano dalla squadra campione di Francia. L’Inter non si ferma però a Cavani e guarda a diverse soluzioni per l’attacco. Sotto la lente d’ingrandimento di Marotta e Ausilio resterebbe Petagna, già nei radar dei nerazzurri nelle ultime finestre di mercato. Il centravanti è stato acquistato dal Napoli a gennaio (operazione da 17 milioni più 3 di bonus) e lasciato in prestito alla Spal, ma la permanenza del giocatore alla corte di Gattuso non è scontata. Petagna potrebbe infatti essere una preziosa pedina di scambio per il sodalizio partenopeo per arrivare ad altri obiettivi. Tra questi c’è certamente Sensi, frenato da diversi infortuni a Milano e che ‘Ringhio’ avrebbe voluto alle sue dipendenze già al Milan. Il Napoli può pensare così di mettere sul piatto Petagna per portare in azzurro Sensi, che l’Inter riscatterà dal Sassuolo per 20 milioni dopo i 5 sborsati per il prestito oneroso a luglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, prove di scambio con il Napoli | Lo vuole Conte!

La società di De Laurentiis dovrebbe aggiungere un conguaglio tra i 5 e gli 8 milioni di euro nell’affare per i due giocatori, assistiti dallo stesso agente. In mezzo al campo Conte chiederebbe due rinforzi con l’uscita di Sensi: Vidal e Tonali sono gli obiettivi cerchiati in rosso nell’agenda del tecnico salentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Icardi | L’accordo è vicino

G.M.