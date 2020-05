Il PSG ha presentato un’offerta per riscattare Icardi all’Inter, chiedendo un sostanzioso sconto: se l’affare dovesse saltare, Juventus e Milan sono pronte.

La situazione Icardi rimane un cruccio in casa Inter: il PSG sembra definitivamente convinto a riscattarlo, ma non è disposto a stare alle cifre pattuite in estate con i nerazzurri. La volontà dei parigini è quella di abbassare le pretese dell’Inter: nella giornata di ieri, come riportato da ‘Calciomercato.it’, il PSG ha offerto 60 milioni per il riscatto di Icardi. La prima risposta della ‘Beneamata’ sembra essere negativa, e le due società devono lavorare ad una mediazione per riuscire a portare a termine l’operazione. Nel caso in cui dovesse saltare il banco, la situazione Icardi potrebbe diventare alquanto spinosa per l’Inter.

Calciomercato Inter, rischio Icardi | Juventus e Milan alla finestra

La trattativa fra Inter e PSG per Mauro Icardi sta vivendo una fase cruciale: dopo la prima offerta dei francesi, i due club devono riuscire a trovare un punto d’incontro. Il rischio è quello di far rientrare nella corsa all’argentino i rivali nel campionato italiano: come riporta il ‘Daily Mail’, Juventus e Milan stanno osservando con grande attenzione la situazione di Icardi. Se la trattativa con il PSG dovesse saltare, i due club italiani sono pronto a fare un passo in avanti verso l’attaccante dell’Inter. La società che sembra essere più attrezzata, poi, è la Juventus.

La società piemontese ha diversi giocatori che potrebbero essere offerti all’Inter, con la consapevolezza che siano di gradimento ad Antonio Conte: Miralem Pjanic e Alex Sandro in particolare. Sia il bosniaco che il brasiliano non sono più considerati intoccabili in casa Juventus e potrebbero essere utilizzati sul mercato per arrivare ad altri obiettivi. L’operazione fra Juventus e Inter, in ogni caso, è molto complicata: i nerazzurri non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto e proveranno a spingere Icardi verso il PSG.

Lo spauracchio più grande dell’Inter è Mauro Icardi: se l’argentino non dovesse essere riscattato dal PSG, il rischio è quello di far tornare in corsa Juventus e Milan.

