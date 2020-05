C’è un nuovo giallo su Edinson Cavani, attaccante seguito dall’Inter: le trattative procedono ma non riguardano solo il club nerazzurro

L’Inter continua a muoversi sul calciomercato e studia nuovi movimenti principalmente in attacco, dove nei prossimi mesi potrebbe arrivare l’addio definitivo di Lautaro Martinez, pressato fortemente dal Barcellona. I nerazzurri a loro volta avrebbero messo nel mirino Edinson Cavani, che è in scadenza di contratto con il PSG, ma potrebbe arrivare a Milano solo a tre condizioni.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, prima di tutto l’Inter vorrebbe incassare i soldi della cessione di Mauro Icardi, che potrebbe essere riscattato dal club francese per 70 milioni di euro. Poi, per far andare in porto la trattativa, ci dovrà essere un abbassamento dello stipendio di Edinson Cavani, che in nerazzurro guadagnerebbe 7.5 milioni, un importo inferiore ai 12 milioni ottenuti fino ad ora in Ligue 1. Infine, come ultimo punto, Antonio Conte vuole avere la certezza che il ‘Matador’ abbia una buona condizione fisica per fare ancora bene a 33 anni.

Calciomercato Inter, ‘giallo’ Cavani: i nerazzurri lo inseguono ma l’uruguaiano spera ancora nel PSG

Mentre l’Inter continua a lavorare per ingaggiare Edinson Cavani, l’uruguaiano non perde di vista il PSG creando così un ‘giallo’ sul suo futuro. L’ex Napoli, infatti, sarebbe in trattativa con l’Inter ma secondo quanto riportato da ‘L’Equipe du Soir’ avrebbe anche proposto al club francese di restare con uno stipendio più basso. Non si conosce però la risposta del Paris-Saint Germain, per cui ci sono ancora tanti dubbi sulla nuova destinazione di Cavani.

L’Inter continua a muoversi e spera di convincere l’uruguaiano, che a sua volta non sembrerebbe così deciso di salutare in maniera definitiva Parigi.

