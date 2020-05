Calciomercato, Milan snobbato | “Non mi interessa!”

Il Milan sembrerebbe aver puntato un giovane obiettivo in Portogallo, ma la risposta del giocatore è negativa: snobbati i rossoneri

Il Milan continua a lavorare per realizzare la propria rivoluzione e tornare ai massimi livelli in Italia ed in Europa. Uno degli obiettivi di Ivan Gazidis per il futuro rossonero sembrerebbe quello di puntare sui giovani, così la società milanista sembrerebbe aver messo gli occhi su un calciatore portoghese classe 2002. La risposta del giocatore all’interesse del Milan è però negativa.

Calciomercato Milan, beffa dal Portogallo: Quaresma snobba i rossoneri

In casa Milan si comincia a lavorare per portare nuovi innesti nella rosa per la prossima stagione, cercando di anticipare la concorrenza in vista della prossima sessione di calciomercato. Dal Portogallo però, non arrivano buone notizie per i rossoneri. Il giovane obiettivo di mercato adocchiato dalla società milanista, sembrerebbe non gradire la Milano rossonera come prossima destinazione.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘A Bola’, il portoghese, Eduardo Quaresma, difensore centrale dello Sporting Lisbona, non avrebbe interesse nel trasferirsi al Milan. Nonostante Ivan Gazidis sarebbe stato pronto a mettere sul piatto ben 10 milioni per un giocatore classe 2002, l’appena diciottenne sembrerebbe non volere i rossoneri nel proprio futuro. Il giovane talento portoghese infatti, sembrerebbe intenzionato a rinnovare con lo Sporting, dove avrà anche un corposo aumento di stipendio. Obiettivo sfumato dunque per la dirigenza milanista che dovrà scommettere su altri talenti, lasciando da parte la delusione per il gioiellino andaluso che ormai è sfumato.

