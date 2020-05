Juventus, obiettivo Dybala | Perez in contatto con CR7!

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi in casa Juventus per dare l’assalto alla prossima Champions League: Cristiano Ronaldo fa da sponsor.

La rivoluzione estiva del Real Madrid potrebbe avere un forte impatto anche sulla Juventus: Florentino Perez, infatti, avrebbe messo gli occhi su un giocatore bianconero per rifondare la squadra. L’obiettivo del Real Madrid è quello di riaprire un ciclo vincente nei prossimi anni, come quello che è terminato con la cessione di Cristiano Ronaldo al club piemontese. E proprio dalla Juventus potrebbe arrivare la soluzione del Real per il futuro: il patron delle Merengues avrebbe già contattato ‘CR7’ per chiedere informazioni sul giocatore.

Calciomercato Juventus, assalto del Real a Dybala | CR7 consiglia Florentino Perez

Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’, il Real Madrid avrebbe individuato in Paulo Dybala l’uomo giusto su cui rifondare la squadra. Il primo sponsor dell’attaccante argentino della Juventus per il nuovo ciclo madridista sarebbe proprio Cristiano Ronaldo. Nelle ultime settimane, infatti, Florentino Perez avrebbe contattato il campione lusitano per sapere se Dybala potesse essere l’uomo giusto per le Merengues: la risposta di Ronaldo non solo sarebbe stata affermativa, ma avrebbe anche rivelato che la Juventus potrebbe essere disposta a cedere il proprio numero ’10’.

