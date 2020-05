In attesa di trovare un accordo definitivo con il Barcellona, l’Inter potrebbe avere già in mano il sostituto di Lautaro: occasione da 50 milioni.

L’addio di Lautaro Martinez all’Inter non è ancora ufficiale, ma sembra essere sempre più probabile. Il pressing del Barcellona sull’attaccante argentino è fortissimo e la possibilità di giocare al fianco di Lionel Messi sembra spingere il ‘Toro’ verso la Catalogna. Marotta, in ogni caso, vuole trarre il massimo dalla cessione di Lautaro: anche perché poi andrebbe sostituito con un attaccante all’altezza sul mercato. Ed è proprio su questo fronte che l’Inter sembra aver fatto grandi progressi: i nerazzurri avrebbero individuato in un giovane talento della Ligue 1 il profilo ideale per affiancare Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, trovato il sostituto di Lautaro | È Victor Osimhen!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, l’Inter avrebbe individuato in Victor Osimhen il giocatore giusto per sostituire Lautaro Martinez. Il 21enne nigeriano del Lille è stato uno dei migliori exploit del campionato francese: in stagione sono stati ben 18 gol e 6 assist quelli messi a referto da Osimhen. Per l’attaccante nigeriano il Lille chiede 50 milioni di euro: una cifra che in casa nerazzurra considerano alla portata. Dopo ‘Oba Oba’ Martins , l’Inter potrebbe tornare ad avere un attaccante nigeriano a terrorizzare le difese avversarie.

La decisione dell’Inter di affondare il colpo su Victor Osimhen, potrebbe dare un accelerata anche all’operazione Lautaro: i contatti con il Barcellona saranno amplificati e potrebbero portare presto ad un accordo. Il futuro del ‘Toro’ è inevitabilmente legato a quello del suo sostituto: Marotta è un dirigente navigato ed è consapevole che deve trovare un altro attaccante prima che l’accordo con il Barcellona sia ufficiale. Il rischio, altrimenti, è quello di trovarsi a trattare in una situazione di debolezza: con gli altri club che sono a conoscenza della cifra incassata dall’Inter per Lautaro Martinez.

