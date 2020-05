Calciomercato Inter, svolta Icardi | L’accordo è vicino

Potrebbe essere arrivata la svolta nel futuro di Icardi: il PSG chiede lo sconto all’Inter per il riscatto e i due club sarebbero vicini ad un accordo.

Il destino di Icardi sembra essere sempre più lontano dalla Serie A: dopo aver lasciato l’Inter l’estate scorsa, per andare in prestito al PSG, il bomber argentino ha vinto la sua prima Ligue 1. L’impatto di Icardi con il campionato francese, tutto sommato, è stato positivo: 12 reti in 20 partite che sembrano aver convinto club e tifosi. Nelle ultime settimane Inter e PSG hanno ripreso a parlare del riscatto e nei prossimi giorni potrebbe essere trovato l’accordo.

Calciomercato Inter, svolta su Icardi | Il PSG lo riscatta con lo sconto

Come riportato da ‘Calciomercato.it, il PSG avrebbe chiesto uno sconto all’Inter sul riscatto di Icardi. La cifra pattuita dai due club la scorsa estate per tramutare in definitivo il trasferimento dell’argentino era fissata a 70 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dai parigini al netto delle mutate condizioni economiche: per questo Leonardo avrebbe chiesto ai nerazzurri uno sconto di 20 milioni. Sempre secondo ‘Calciomercato.it’, l’accordo fra i due club potrebbe essere trovato a metà strada: l’Inter farebbe uno sconto di 10 milioni ai francesi ed il PSG verserebbe 60 milioni nelle casse dei meneghini. Il pericolo di ritrovarsi un Icardi scontento in rosa, per l’Inter, potrebbe essere stato scongiurato.

Negli ultimi giorni Inter e PSG avrebbero fatto passi avanti sul fronte Icardi: il riscatto dell’argentino da parte dei parigini, ormai, sembra essere vicino.

