Juventus, UFFICIALE | Arriva la firma di Bernardeschi

Un annuncio a sorpresa che ufficializza l’affare chiuso nelle scorse ore: Federico Bernardeschi ha firmato con la ‘Roc Nation Sports’

Il calcio rimane fermo ma già nelle prossime settimane, ad inizio giugno, è prevista la ripresa dei campionati per chiudere l’attuale stagione. Se da un lato l’emergenza Coronavirus ha dunque rallentato la crescita del movimento calcistico portandolo ad una crisi importante, dall’altro arriva una novità last minute dall’esterno bianconero Federico Bernardeschi. Il centrocampista della Juventus cambia agenti: ha appena firmato un nuovo accordo, ecco di cosa si tratta.

Juventus, Bernardeschi firma per Jay-Z: ecco cos’è successo

Attraverso un comunicato ufficiale la ‘Roc Nation Sports‘, fondata dal noto rapper Jay-Z, ha annunciato l’ingaggio di Federico Bernardeschi. L’agenzia tra le più note e importanti al mondo, vanta nomi di spicco come l’interista Lukaku, De Bruyne e Witsel mentre in Nba campioni come Irving, Durant, Green e Gay. Un passo importante per l’ex Fiorentina che non ha di certo vissuto una stagione da protagonista con la ‘Vecchia Signora‘.

Il cambio di management, inoltre, può spingere nella direzione di un addio la prossima estate. Nonostante la numerose occasioni concessegli da Sarri, il 26enne di Carrara ha collezionato 24 presenze con una sola rete ed un assist vincente. Attualmente, l’accordo tra il club torinese e Bernardeschi ha la scadenza fissata al 30 giugno 2022.

“Benvenuto in famiglia“, questo il messaggio pubblicato dalla ‘Roc Nation Sports’ sul proprio profilo ufficiale su Instagram: Bernardeschi riparte dall’agenzia di Jay-Z.

