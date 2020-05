Calciomercato Milan, incontro per la firma | Ingaggio monstre e 100 milioni

Il Milan è in pieno fermento per organizzare la rivoluzione per la prossima stagione: in arrivo l’incontro per apporre la firma, con 100 milioni pronti per il calciomercato

Il Milan prepara l’ennesima rivoluzione. Nonostante il buon lavoro svolto fino ad ora, Stefano Pioli è sta per chiudere la sua avventura rossonera. Il suo destino sembra segnato, con Rangnick sempre più vicino all’arrivo a ‘San Siro’. Come riporta ‘Sport Mediaset’, la prossima settimane il manager tedesco potrebbe volare a Londra e firmare un contratto triennale da 6 milioni a stagione per il doppio ruolo, allenatore e direttore tecnico. La dirigenza del Milan, dunque, ha intenzione di garantire all’attuale dirigente del Lipsia, i 100 milioni di euro richiesti dallo stesso Rangnick da spendere sul calciomercato.