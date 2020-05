Calciomercato Juventus, addio vicino | “Vado solo al Barcellona”

La Juventus continua a trattare per uno scambio importante che prevede un addio a sorpresa. C’è la risposta del big!

La Juventus ha vissuto una buona annata fin qui ed è pronta a tornare in campo per provare a raggiungere trofei importanti. Nel frattempo la società lavora per programmare il futuro e inizia a studiare possibili trattative da concretizzare nella prossima sessione di calciomercato per fornire a Maurizio Sarri una rosa più adatta al suo stile di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lautaro-Barcellona si complica | “Debiti astronomici”

Ci sono già diverse operazioni in sospeso che riguardano in particolare con il Barcellona, club con il quale ci potrebbe essere una trattativa importante che comprenderebbe diversi elementi di entrambe le squadre. I due club avevano trattato già a gennaio per portare Rakitic e Torino e Bernardeschi in Spagna, ma poi saltò tutto all’ultimo momento.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE | Arriva la firma di Bernardeschi

Calciomercato Juventus, Pjanic risponde al PSG: “Vado solo al Barcellona”

In questa grande trattativa tra i catalani e i bianconeri potrebbe finire un big come Miralem Pjanic. Il bosniaco è seguito da diversi club in tutta Europa, partendo dal Paris-Saint Germain fino ad arrivare a squadre come Chelsea e Manchester United. Il suo unico desiderio però sembrerebbe quello di passare ai Blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nubi nere sulla Continassa | Scontro Sarri-CR7

Il suo unico desiderio però sembrerebbe quello di passare ai Blaugrana. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, Leonardo avrebbe provato a portare a Parigi il centrocampista bianconero ma la risposta sarebbe stata negativa: “Vado solo al Barcellona“.

Per Pjanic dunque si avvicina l’addio dalla Juventus: la Spagna sembrerebbe ormai pronta ad accogliere il bosniaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, caccia al bomber | Nuova idea di scambio

Calciomercato Inter, maxi affare Lautaro | Sorpasso a sorpresa!