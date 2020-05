Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su uno dei big della squadra di Antonio Conte, ovvero Skriniar. Possibile tentativo di una big per lo slovacco

I big dell’Inter sono nel mirino delle grandi società straniere. Di Lautaro Martinez ormai si sa tutto, in particolare che ha un accordo totale col Barcellona sulla base di un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. La sua cessione sembra pressoché inevitabile, con Marotta chiamato a realizzare il più possibile dalla sua partenza: in caso contrario sarà una sconfitta se non altro sul piano dell’immagine. Brozovic e Skriniar gli altri titolarissimi della squadra dello ‘scontento’ Conte oggetti del desiderio dei top club.

Calciomercato Inter, Skriniar ‘porta’ il top player: ma ci sono due ostacoli

Il maggior rischio per quanto riguarda Brozovic è rappresentato dal Liverpool. Pur con la crisi legata al coronavirus, quella clausola da 60 milioni di euro è davvero alla portata dei Campioni d’Europa. Ecco perché la dirigenza interista punta a rinnovare il contratto del croato innalzando la cifra della clausola se non eliminandola del tutto. Per Skriniar, invece, sarebbe corsa a tre fra il Barcellona e i due Manchester.

Lo United pare sia disposto a offrire 40 milioni di euro, mentre il City di Pep Guardiola (che ci provò senza successo due anni fa) potrebbe mettere sul piatto qualcosina in meno più però una delle sue cosiddette ‘stelle’. Nella fattispecie 37 milioni e Sergio Aguero. Il 31enne argentino è in scadenza nel 2021 e rumors di calciomercato lo danno possibile partente già nella prossima sessione.

Aguero-Inter è una pista anticipata nei mesi scorsi da ‘calciomercatonews.com’ e proprio in queste ore diventata attualissima. Il grosso ostacolo sarebbe ovviamente l’ingaggio: dai ‘Citizens’ prende circa 14 milioni di euro a stagione… Senza contare che per Skriniar sarebbe sicuramente insufficiente la proposta cash di 37 milioni di euro.

R.A.

