Calciomercato, Werner all’Inter | Parla il compagno al Lipsia

L’Inter continua a monitorare la situazione Lautaro. Tra i nomi per la sua eventuale successione anche Werner. Arriva l’annuncio del compagno di squadra.

Il mercato dell'Inter ruota quasi tutto intorno al futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è sempre nel mirino del Barcellona e in caso di addio la società nerazzurra dovrà inevitabilmente andare a caccia di un sostituto di primo livello. Tra i profili più adatti alla causa interista c'è sicuramente quello di Timo Werner, forte attaccante del Lipsia e della nazionale teutonica. L'ex Stoccarda è esploso definitivamente alla corte di Nagelsmann e potrebbe andare alla ricerca di una nuova avventura in un top club. In Italia lo hanno monitorato oltre ai nerazzurri anche la Juventus, mentre dall'estero si fa sotto la Premier League.

Calciomercato Inter, futuro Werner: l’annuncio di Poulsen

Per età, talento ed esperienza, Timo Werner sarebbe l’erede perfetto di Lautaro ma il suo futuro non è ancora ben chiaro, nonostante le tante voci su un suo addio. All’oscuro di tutto anche il compagno di squadra Yussuf Poulsen che apre comunque in modo evidente alla cessione del centravanti tedesco ai microfoni di ‘Perform News’: “Non riguarda me e non è una decisione che deve prendere il club. È una sua decisione. Se glielo chiedete direttamente a lui, otterrete una risposta migliore. Posso solo dire che spero che rimanga qui a Lipsia, in modo da poter continuare a segnare gol insieme la prossima stagione. Ma se così non sarà, dovremo accettarlo. Vorrei comunque augurargli tutto il meglio per il suo futuro”.

Poulsen insiste sull’importanza di Werner: “È un giocatore importante per la squadra, non solo come giocatore ma anche per la sua personalità. Ecco perché possiamo solo sperare che rimanga, ma non decidiamo noi. Lui deve capire cosa vuole. Certo sarebbe l’ideale che la squadra rimanga così com’è. Ma ogni giocatore ovviamente ha i suoi obiettivi nella sua vita e nella sua carriera”.

