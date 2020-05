Calciomercato Inter, maxi affare Lautaro | Sorpasso a sorpresa!

Tutto cambia improvvisamente anche sul fronte calciomercato. Possibile svolta per il futuro di Lautaro Martinez: non c’è solo il Barcellona, idea a sorpresa

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. L’interessamento del Barcellona è sempre mlto forte per l’attaccante argentino, ma sulle sue tracce continuano ad esserci i migliori club europei. Il suo sogno è quello di giocare, oltre in Nazionale, al fianco di Lionel Messi per fare uno step decisivo nella sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Occhi in Francia

Calciomercato Inter, assalto del Real: l’offerta per Lautaro

Nelle ultime ore ha preso quota l’idea suggestiva del Real Madrid che cercherebbe di sorpassare proprio i rivali di sempre anche nella corsa al “Toro”. Le “merengues” sarebbero anche sul punto di offrire il cartellino del terzino Hakimi, protagonista assoluto in prestito al Borussia Dortmund, più una parte in cash per arrivare proprio a Lautaro. L’Inter preferirebbe questa pista, ma il giocatore sarebbe entusiasta di vestire la maglia blaugrana.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Dybala | Nuovo assalto!

Le prossime settimane saranno decisive per risolvere, una volta per tutte, la situazione legata al futuro del forte attaccante argentino, voglioso anche di cambiare squadra in caso di arrivo di un’offerta importante. Nell’ultima stagione all’Inter è arrivato il suo exploit attirando gli interessi delle big d’Europa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, post Higuain | Rispunta nome clamoroso