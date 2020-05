Jaume Roures, amministratore unico di Mediapro, sulla situazione del Barcellona: “Il club ha debiti astronomici e problemi economici gravissimi”.

Continua a tenere banco in sede di calciomercato il ‘tormentone’ Lautaro–Barcellona. Dalla Spagna giungono però buone notizie per l’Inter. Jaume Roures, catalano e amministratore di ‘Mediapro’, ha parlato a ‘Sport’ della situazione economica del club blaugrana: “L’ho già detto tante volte, il Barcellona ha dei debiti astronomici e problemi economici gravissimi. Non ha mezzi per risolverli. Quando si parla di certi acquisti, mi viene da ridere. So che bisogna vendere giornali e fare programmi televisivi, ma non ci sono soldi in cassa. Questa è la realtà”.

