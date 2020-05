Serie A, la FIGC fissa le nuove date per la chiusura della stagione!

Si va verso la ripresa dei campionati: la FIGC ha appena fissato le date ultime per la conclusione dei campionati e per la fine della stagione.

Serie A e campionati professionistici di calcio verso la ripartenza. Al termine del Consiglio Federale che si è tenuto quest’oggi, la FIGC ha anche fissato le nuove date per la conclusione della stagione: l’anno calcistico 2019/2020 è prorogato fino al 31 agosto, mentre i tre campionati professionistici dovranno terminare entro il 20 agosto. A riportarlo è ‘Sky Sport’.

Serie A, si torna in campo: chiusura della stagione ad agosto

Saranno due mesi intensi quelli che attendono il calcio italiano che, da prossimo giugno, tornera protagonista per completare gli attuali campionati. Dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, quindi, passi avanti importanti per chiudere l’attuale stagione calcistica. Dalla Serie A alla C passando per il campionato cadetto, i campionati come anticipato non si protrarranno oltre il 20 agosto.

La Federcalcio ha quindi votato per la ripresa quasi immediata dei tornei, con la chiusura a fine agosto. Chiusura che arriverà dunque oltre il 3 agosto, data ‘suggerita‘ dall’Uefa come termine ultimo fino a qualche settimana fa.

Parrebbe da escludere al momento l’ipotesi playoff per quanto riguarda la Serie A: l’intenzione della Figc è quella di completare tutte le gare rimaste da giocare.

