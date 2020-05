Coronavirus, via libera alla Serie A | C’è la conferma

Arriva l’importante dichiarazione sul futuro dei campionati italiani: svelata quale sarà la decisione sulla ripresa del Consiglio Federale di oggi

In questi giorni si continua a lavorare per cercare di tornare in campo e terminare la stagione dei campionati italiani di calcio. Dopo aver dato il via alle squadre agli allenamenti di gruppo, arriva un’altra importante rivelazione. Svelata la decisione del Consiglio Federale che si riunirà oggi per prendere una decisione sulla ripresa dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C.

Serie A, svolta per la ripresa: svelata la decisione del Consiglio Federale

Quest’oggi il Consiglio Federale si riunirà per prendere una decisione sulla ripresa dei campionati di calcio in Italia. Sono ore di spasmodica attesa per le società ed i tifosi italiani, ma nel frattempo arriva la clamorosa indiscrezione. Il vicedirettore di ‘Sky Sport’, Matteo Marani, ha rivelato la decisione che verrà presa dichiarando:”Se vogliamo, l’incontro di oggi dice una cosa abbastanza prevedibile, che è quella che si giocherà. Ma è una notizia: oggi uscirà dal Consiglio Federale che i campionati professionistici ripartono, questa è la delibera che verrà presa. Poi di altre cose, playoff o simili, si parlerà in seguito. Ma se non ci saranno problemi i campionati ripartiranno”.

Una notizia importantissima e molto positiva, che avvicina i campionati italiani al ritorno in campo. Vedremo se le dichiarazioni verranno poi confermate dalla nota ufficiale che verrà comunicata al termine della riunione. Ripartenza a metà giugno che potrebbe finalmente diventare una certezza .

