Dopo l’annuncio della Premier League di ieri sui sei casi di ‘Coronavirus’, il Watford esce allo scoperto e annuncia di averne tre fra le proprie fila.

Ci sono novità sul fronte ‘Coronavirus’ in Premier League: dopo il comunicato della Lega di ieri, in cui sono stati annunciati sei casi di positività, il Watford esce allo scoperto. Il club inglese, tramite una nota ufficiale, ha dichiarato: “Il Watford football club conferma che tre persone sono risultate positive al ‘Covid-19’ ai test svolti nelle ultime 48 ore. Di questi tre positivi, uno è un calciatore e due sono membri dello staff tecnico. Al momento i tre sono già in autoisolamento per sette giorni -in accordo con il protocollo della Premier League- e verranno testati nuovamente nei prossimi giorni”.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE: sei positivi in Premier League!

Premier League, il Watford rivela | Tre positivi al ‘Coronavirus’

L’annuncio del Watford dei tre positivi al ‘Covid-19’ segue una giornata difficile per il club inglese. Ieri, infatti, Troy Deeney aveva annunciato che non si sarebbe presentato agli allenamenti per via della paura di essere contagiato. L’attaccante ha dichiarato di essere spaventato di poter mettere a rischio la salute dei figli: oggi l’annuncio del club inglese sui tre positivi non aiuterà certamente a calmare gli animi all’interno del Watford. In ogni caso la Premier League prosegue con tutte le procedure necessarie per la ripresa: i club inglesi hanno ripreso con gli allenamenti di gruppo e hanno messo nel mirino la ripartenza del campionato.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | Arriva la svolta!

Serie A, segnali positivi per la ripresa | Il commento di Gravina

Calciomercato Juventus, nuovo assalto del Barcellona | Offerti 75 milioni!