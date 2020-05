Ripresa Serie A e calciomercato | Comunicato ufficiale FIGC!

Attraverso un comunicato la Figc ha reso noti i dettagli per la ripresa dei campionati, con l’ipotesi playoff per concludere l’attuale stagione

Il Consiglio Federale si è riunito oggi per discutere quello che sarà il futuro, nell’immediato, del calcio italiano. Il presidente della Figc Gravina, insieme ai consiglieri, ha deciso che la Serie A ed i campionati professionistici attualmente in sospeso, dovranno essere completati entro e non oltre il 20 agosto. La stagione 2019/20 dovrà di conseguenza considerarsi conclusa entro il prossimo 31 agosto 2020.

Serie A, si riparte: il comunicato della Figc. I dettagli

Un lungo comunicato che riporta diverse novità per la Serie A che verrà, nelle prossime settimane. Per quanto riguarda i nuovi termini di tesseramento per la stagione 2020/21, è stato deciso che si potranno depositare i contratti preliminari dal 1 giugno al 31 agosto 2020. In caso di interruzione delle competizioni, le possibilità future sarebbero le seguenti:

“Individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni”, e “In caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tangano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.

La prossima stagione calcistica 2020/21, avrà inizio il prossimo 1 settembre 2020. Un piccolo grande passo per il calcio italiano che è pronto a rimettersi in carreggiata dopo l’emergenza Coronavirus.

