Calciomercato, Montella torna in panchina | Ecco la sua nuova avventura

Dopo due stagioni decisamente deludenti, il Fenerbahçe è pronto a cambiare guida tecnica: offerta in vista per Vincenzo Montella.

Dopo l’esonero con la Fiorentina, Vincenzo Montella potrebbe ripartire dalla Turchia. Il tecnico ex, tra le altre, di Milan e viola, sarebbe stato contattato dal Fenerbahçe, che dopo due stagioni deludenti e fuori dalla zona europea, è pronto a rivoluzionare e starebbe pensando all’allenatore italiano per provare a rilanciarsi.

Fenerbahçe, idea Montella per la panchina

Secondo quanto riferito dal portale turco ‘Fanatik’, il club di Istanbul sta valutando diversi candidati e Montella sarebbe tra le prime scelte, tanto che non è da escludere una possibile offerta in tempi brevi. L’allenatore campano potrebbe quindi tentare una seconda avventura all’estero dopo quella, non particolarmente positiva, al Siviglia nella Liga.

L’allenatore italiano non è però come detto il solo candidato per la panchina. Alla società turca piacciono anche Nico Kovac, ex allenatore del Bayern Monaco esonerato a stagione in corso dai bavaresi e Mirsad Turkcan che sarebbe una scelta decisamente particolare. Turkcan è infatti un ex giocatore del Fenerbahçe, ma non della squadra di calcio, bensì di quella di basket.

Montella sarebbe il primo tecnico italiano nella storia dei gialloblù di Istanbul, ma non il primo ad allenare in Turchia. Solo per fare alcuni esempi si possono ricordare, nel nuovo millennio, Nevio Scala al Besiktas e Roberto Mancini al Galatasaray.

