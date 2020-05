Calciomercato, clamorosa bomba dalla Spagna: Neymar a Milano!

Rivoluzione in atto in casa Milan, a partire dalla panchina. I rossoneri puntano poi ad una star. Dalla Spagna la clamorosa ipotesi.

Si prospetta una campagna acquisti estiva caldissima per il Milan che si ritroverà di fronte ad una vera e propria rivoluzione tra campo e fuori. In particolar modo i rossoneri dovrebbero cambiare guida tecnica, dando una nuova e riconoscibile impronta alla gestione della squadra. Tra i profili accostati al Milan, oltre al solito Rangnick, che potrebbe anche arrivare nelle sole vesti di dirigente, c’è da monitorare anche il giovane prodigio Julian Nagelsmann. Definita la guida tecnica sarà poi tempo di calciomercato andando a potenziare la rosa attuale, magari inserendo anche una stella assoluta. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, sogno Neymar: bomba dalla Spagna

L’obiettivo del Milan è tornare nell’elite del calcio italiano al più presto, motivo per cui non è da escludere del tutto l’arrivo di una grande stella, nonostante le evidenti problematiche. In questo senso dalla Spagna ‘Don Balon’ lancia la clamorosa ipotesi Neymar. Il brasiliano è al capolinea della sua avventura al PSG e stando alla testata spagnola non sarebbe particolarmente entusiasta di giocare in Italia. Ciononostante è consapevole che il Milan è una big storica in cerca di rilancio e che in futuro qualora i rossoneri dovessero tornare ai fasti di un tempo potrebbero consentirgli di lottare per la Champions.

Si tratta ad ogni modo di un’ipotesi al momento estremamente remota per Neymar che non ha comunque troppe scelte a disposizione viste le difficoltà di tornare a Barcellona e i problemi che stanno attraversando Manchester City e Chelsea. Il brasiliano insieme al padre cerca alternative per il futuro.

