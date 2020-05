La Juventus guarda anche a Werner per il post Higuain. I bianconeri potrebbero inserire Pjaca nella trattativa, mentre il Lipsia punterebbe su Kulusevski

Timo Werner è uno degli attaccanti più apprezzati del panorama europeo. Il bomber della nazionale tedesca potrebbe lasciare il Lipsia questa estate e sulle sue tracce c’è soprattutto il Liverpool dell’estimatore Klopp. Il connazionale vorrebbe portarlo ad ‘Anfield’ e metterlo al centro dell’attacco sacrificando anche un giocatore del calibro di Salah. Le italiane però non perdono la speranza, con Inter e Juventus segnalate da tempo sulle tracce del classe ’96.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Occhi in Francia

Il club nerazzurro avrebbe individuato in Werner il tassello ideale per l’attacco di Conte per sostituire Lautaro Martinez in caso d’addio, direzione Barcellona, del ‘Toro’ argentino. Marotta stravede per il teutonico che nello scacchiere di Conte andrebbe a comporre una super coppia offensiva con Lukaku. Come l’Inter anche la Juve avrebbe effettuato dei sondaggi con l’entourage di Werner, con il CFO Paratici che lo segue per raccogliere l’eredità di Higuain nel lotto dei candidati insieme a Milik, Icardi e Gabriel Jesus.

Calciomercato Juventus, rilancio Lipsia: Kulusevski per Werner

Il Lipsia valuterebbe 50-60 milioni di euro il proprio gioiello, al momento sotto contratto fino al 2023 con il club di Bundesliga. La Juventus per arrivare al bomber tedesco, oltre ad una proposta interamente cash, può battere altre strade e cercare di inserire delle contropartite nell’operazione. Un profilo che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere sul piatto è Marko Pjaca, attualmente in prestito all’Anderlecht. Il sodalizio belga non ha ancora deciso se rinnovare il prestito del talento croato, con Paratici che può riportarlo a Torino per poi girarlo al Lipsia nell’affare Werner. I tedeschi, però, potrebbero rilanciare e chiedere ai campioni d’Italia l’inserimento di Kulusevski nella trattativa per Werner.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Dybala | Nuovo assalto!

Difficilmente però la Juventus aprirà a questa soluzione, anche con la formula del prestito, vista la volontà dei campioni d’Italia e di Sarri di puntare fin da subito sull’attuale trequartista del Parma, considerando inoltre l’operazione da 44 milioni di euro (bonus compresi) per strapparlo a gennaio all’Atalanta e alla concorrenza dell’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, post Higuain | Rispunta nome clamoroso

G.M.