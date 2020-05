Cambio di scenario per Miralem Pjanic: sembra arenarsi l’offerta del Barcellona alla Juventus, adesso la destinazione più probabile è un’altra.

La stagione di Miralem Pjanic non è stata delle migliori: eppure i primi mesi di Sarri avevano mostrato come il numero ‘5’ bianconero potesse essere sempre al centro del gioco. Il bosniaco aveva praticamente raddoppiato i palloni toccati per partita e stava riuscendo a giocare con meno tocchi e più in verticale, come richiesto dal nuovo tecnico. Dopo l’infortunio, però, non è più riuscito a ritrovare la condizione iniziale ed è sembrato rigettare i dettami tattici di Sarri. Risultato: Bentancur titolare, Pjanic in panchina e la Juventus che sembra sempre più disposta a cederlo. La trattativa con il Barcellona potrebbe essersi arenata.

Calciomercato Juventus, cambio di scenario per Pjanic | Ora può restare

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’addio di Miralem Pjanic alla Juventus in estate non è più così scontato. La trattativa con il Barcellona, infatti, sembra essere arrivata ad un punto morto: Paratici vorrebbe avere in cambio Arthur Melo, ma il brasiliano non è convinto di lasciare i blaugrana. I catalani, poi, considerano il prezzo del bosniaco molto alto e senza l’inserimento di contropartite tecniche non sono interessati ad acquistarlo. Su Pjanic rimane vivo l’interesse di Chelsea e PSG, ma anche in questo caso la valutazione del giocatore rimane un problema: come riporta ‘Le Parisien’, infatti, il club francese vorrebbe riuscire ad avere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto -un’operazione in stile Icardi- per non dover pagarne subito l’intero valore.

La scadenza della stagione al 30 giugno, poi, complica notevolmente la vita ai direttori sportivi: in particolare per operazioni così importanti a livello economico. A giugno, infatti, ci saranno diverse partite e si potrebbero creare situazioni scomode con dei giocatori già venduti ad un’altra società. Prende sempre più forza, quindi, l’idea che Pjanic possa restare alla Juventus. Questa non è necessariamente una buona notizia per i bianconeri, che si troverebbero a dover lavorare sul mercato con meno fondi rispetto a quanto previsto. Pjanic, appunto, è considerato da Paratici come uno dei giocatori sacrificabili e uno di quelli che garantirebbero un introito maggiore.

